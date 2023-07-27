Max Kruse ile eşi birbirine girdi! Kavga anı canlı yayına anbean yansıdı: Ne düşündüğün umurumda değil

Futbolculuk kariyerine Paderborn'da devam eden Max Kruse'nin, eşi Dilara Kruse ile olan tartışması sosyal medyaya yansıdı.

Bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen Alman oyuncu Max Kruse'niN Türk eşi Dilara Kruse, Tiktok'ta yaptığı canlı yayınlarla biliniyor. Bir sabah Dilara Kruse yine Tiktok yayını açtığı esnada Alman yıldızla tartışmaya başladı.

Paderborn'da bir otel odasında oldukları anlaşılan çiftin tartışmasında, Dilara'nın, Max Kruse'ye 'Canlı yayında olduğum her an yapıyorsun. Kavga başlatıyorsun." dediği görüntülere yansıdı. Daha sonra çift arasında şu diyalog geçti...

Max Kruse: Kavga başlatmadım.

Dilara: Hayır. Bu hoş değil.

Max Kruse: Ne düşündüğün umurumda değil.

Dilara: Ama bu beni rahatsız ediyor. Her seferinde aynı şeyi yapıyorsun.

Max Kruse: Seni kahvaltıya beklediğimi söyledim.

Dilara: Evet. Üç kez gelemem dedim. Tekrar söylemene gerek yok.

Dilara: (kameraya dönerek) "Burada kendime hakaret edilmesine izin vermeyeceğim. Kocamın bana hakaret etmesine izin vermeyeceğim. Eğer onun mizah anlayışı buysa öyle olsun."