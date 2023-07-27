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Çağla Şıkel buz dolu fıçının içine girdi! Sebebi bakın neymiş!

Türkiye aşırı sıcak havalarla boğuşurken, ünlü manken ve sunucu Çağla Şıkel soğuk korkusunu yenebilmek için buz dolu fıçıya girdi. Şıkel, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Çağla Şıkel'in sosyal medya paylaşımı olay oldu. Alaçatı’da tatil yapan Çağla Şıkel, oğlu Kuzey ile soğuk su ve buz dolu fıçıya girdi. Şıkel o anları Instagram hesabından paylaştı. Soğuk korkusunu yenebilmek için böyle bir deneyim yaşamak istediğini belirten ünlü manken, paylaşımına şu notu düştü:

İkimiz de soğuktan nefret ediyoruz

- O benden cesaret aldı, ben de ondan… Seninle böyle bir deneyimi yaşamak inanılmazdı. İyi ki benimleydin oğlum, teşekkür ederim.

- İkimiz de soğuktan nefret ediyoruz. İkimiz de üşümeyi hiç sevmiyoruz, soğuk suda yüzmeyi, soğuk duş almayı da öyle…

- Ama zihnimdeki bu kalıpları yıkmak isterken bir de sağlığa olan faydalarını okudukça denemek için sabırsızlanıyordum… Sonrasında ‘coldbath’ keşfettik.

Günlerdir hazırlanıyorum

Suyun içinde iki dakika kaldığını yazan Çağla Şıkel, sözlerini şöyle sürdürdü:

- Günlerdir bunun için mental olarak hazırlanıyorum.

- Soğuğa değil sadece nefesime odaklandım çünkü soğuğun dayanılmaz olduğunu düşünen sadece zihnimiz.

- Dört derece suda iki dakikalık rüya deneyimler, mutlaka deneyin.

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