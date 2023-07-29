İstanbul'da ilginç hırsızlık! Polis kovalamacası saniye saniye kamerada: Gittiklerini görünce rögardan çıkıp kaçtılar!

İSTANBUL Kağıthane’de taksiyle gelen 3 kişi, rögar kapağından girip internet kablolarını çalmak istedi. Çevreyi gözetleyen şüpheli, polisleri görünce koşarak uzaklaşırken rögarın içinde saklanan 2 kişi ise polislerin gittiğini fark edince kaçtı.

Olay, 27 Temmuz Perşembe sabah saat 04.00 sıralarında Kağıthane Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Taksiyle gelip caddenin internet kablolarını çalmak isteyen 3 kişi, aracı rögar kapağının yanına park etti. Araçtan inen 2 kişi, rögar kapağını açıp içeri girerken, sürücü arkadaşları ise çevreyi gözetlemek için bekledi. Sesleri duyduktan sonra cama çıkıp durumu fark eden bina sakinleri polisi aradı. Gözetlemek için bekleyen hırsız, polislerin geldiğini fark edince koşarak olay yerinden uzaklaştı. Polislerden bir tanesi kaçan hırsızın peşinden giderken, diğer polis ise taksinin üzerinde bırakılan kontak anahtarını alarak gitti.

Polislerin gittiğini fark edince rögarın içinde saklanan hırsızlardan biri olay yerinden koşarak uzaklaştı. O sırada diğer hırsız ise araca binerek gitmek istedi. Kontak anahtarının taksinin üstünde olmadığını görünce aracın el frenini indirerek hareket ettirmek istese de başaramadı. Daha sonra araçtan inip koşarak olay yerinden uzaklaştı. Polis ekipleri erkete olarak bekleyip kaçan hırsızı yakalayıp gözaltına alırken diğer 2 hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.

Olayın gerçekleştiği yerde esnaflık yapan Hasan Mekanoğlu, “Gece 4 buçuk civarlarında ticari taksiyle gelmişler. Rögarın önünde duruyorlar ve rögar kapağını kaldırıyorlar. Aşağıya iki kişi iniyor. Şoför ise gözcülük yapıyor. Bu arada bizim bir arkadaş onları görüyor. Gördüğü gibi hemen polisi arıyor. Polis anında geliyor. Dışarıdaki kaçmaya çalışırken onu yakalıyorlar. Tabi ki bir ekip olduğu için onun peşinden gidiyorlar. Onun peşinden giderken diğer ikisini unutuyorlar. Sonra onlar da çıkıp kaçıp gidiyorlar” diye konuştu.