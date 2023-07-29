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Darp edilen hamile kadın düşük yapmıştı! Saldırı görüntüleri ortaya çıktı: Akrabaları öç almaya taramalı tüfekle geldi!

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde hamile bir kadını darp ederek düşük yapmasına sebep olan şahsın iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi yaralanmıştı. Olaya ilişkin ortaya çıkan görüntülerde 2 kişinin tabanca ile bir kişinin ise döner bıçağıyla iş yerine saldırdığı ve 2 kişiyi yaraladığı görülüyor. Yaralanan dönercinin akrabaları da kendilerine saldıran şahısların dükkanını taramalı tüfekle bastığı anbean kameralara yansıdı.

Olay, dün akşam saat 19.00 sıralarında Kocaeli'nin Gebze ilçesi Beylikbağı Mahallesi üzerinde bulunan bir dönerci dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hamile Cansel Dursun'u darp ederek düşük yapmasına sebep olan esnaf Mustafa Ö.'ye silahlı saldırı gerçekleşti.

Cansel Dursun'un akrabası olduğu öğrenilen 3 şahıs, dönerci dükkanına giderek Mustafa Ö'ye ateş açtı. Tabancadan çıkan kurşunlardan Mustafa Ö. ve o esnada dükkanda bulunan tadilat ustası Zeki O. yaralandı.

Olayı gerçekleştiren şahıslar ise kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, dizinden kurşunlanan Mustafa Ö. ile topuğundan yaralanan Zeki O.'yu hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri bir kişiyi 2 tabanca ile birlikte yakaladı.

2 kişi tabanca ile bir kişi ise döner bıçağıyla saldırdı

Olaya ilişkin görüntüler bugün ortaya çıktı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde 2 kişinin elinde tabanca, bir kişinin ise elinde döner bıçağı ile Mustafa Ö.'nün dükkanına saldırdığı görülüyor. Döneci dükkanında bulunan 3 kişi, kurşunlardan kendini yere atarak kurtarmaya çalıştığı görüldü. Dönerci dükkanını kurşun yağmuruna tutan şahıslar, daha sonra motosikletle olay yerinden ayrıldı.

Yaralanan dönercinin yakınları karşı tarafın iş yerini bastı

Yaralanan dönercinin yakınları ise olayı gerçekleştiren Cansel Dursun'un yakınlarının iş yerini bastı. Elinde taramalı tüfekle geldiği görülen bir şahıs, bir süre sonra çevredeki vatandaşlar tarafından olay yerinden uzaklaştırıldı.

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