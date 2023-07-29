BIST 7.067
DOLAR 26,88
EURO 29,64
ALTIN 1.693,14
GÜNCEL

Genç kadının çığlıkları sokağı inletti! Dehşet anları kamerada: "Bırak beni artık"

İSTANBUL Pendik’te iddiaya göre, darp edilen bir kadın yerde yattığı esnada 'bırak beni artık' diye çığlıklar attı. Kadının çığlık attığı anlar kameraya yansıdı.

Pendik'te Güllübağlar Mahallesinde yaşanan olayda, iddiaya göre bir grup tarafından genç bir kadına şiddet uygulandı. Sonrasında yere yığılan genç kadın "Bırak beni artık" diye çığlıklar attı. Çevredekilerin ise herhangi bir müdahalede bulunmaması dikkat çekti. Kadının yerde yatarken çığlık attığı anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
İstanbul'da ilginç hırsızlık! Polis kovalamacası saniye saniye kamerada: Gittiklerini görünce rögardan çıkıp kaçtılar!
İstanbul'da ilginç hırsızlık! Polis kovalamacası saniye saniye kamerada: Gittiklerini görünce rögardan çıkıp kaçtılar!
Sadrazam torunu olduğunu öğrendi, vakıflar için dava açtı!
Sadrazam torunu olduğunu öğrendi, vakıflar için dava açtı!
Darp edilen hamile kadın düşük yapmıştı! Saldırı görüntüleri ortaya çıktı: Akrabaları öç almaya taramalı tüfekle geldi!
Darp edilen hamile kadın düşük yapmıştı! Saldırı görüntüleri ortaya çıktı: Akrabaları öç almaya taramalı tüfekle geldi!
Taksici dehşeti kamerada: 250 TL istedi, görüntülendiğini fark edince müşterisine saldırdı
Taksici dehşeti kamerada: 250 TL istedi, görüntülendiğini fark edince müşterisine saldırdı
Takla atan aracından öyle bir halde çıktı ki görenler gözlerine inanamadı
Takla atan aracından öyle bir halde çıktı ki görenler gözlerine inanamadı
Bakan Yerlikaya operasyon görüntülerini paylaştı! Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı...
Bakan Yerlikaya operasyon görüntülerini paylaştı! Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı...
Bisikletli genç kızdan pes dedirten hareket! Güvenlik kamerası saniye saniye kaydetti
Bisikletli genç kızdan pes dedirten hareket! Güvenlik kamerası saniye saniye kaydetti
Kocaeli'de hamile kadına meydan dayağı
Kocaeli'de hamile kadına meydan dayağı
İstanbul'da 'hızlı gitme' diyen esnafın dükkanını satır ve bıçaklarla basıp dehşeti yaşattılar
İstanbul'da 'hızlı gitme' diyen esnafın dükkanını satır ve bıçaklarla basıp dehşeti yaşattılar
Beylikdüzü'nde inşaat halindeki binadaki yangın çıktı
Beylikdüzü'nde inşaat halindeki binadaki yangın çıktı
Köpek gezdiren kadınlara cinsel organını çıkarıp gösterdi! 'Sapık var' denince mahalleli meydan dayağı çekti
Köpek gezdiren kadınlara cinsel organını çıkarıp gösterdi! 'Sapık var' denince mahalleli meydan dayağı çekti
Çağla Şıkel buz dolu fıçının içine girdi! Sebebi bakın neymiş!
Çağla Şıkel buz dolu fıçının içine girdi! Sebebi bakın neymiş!