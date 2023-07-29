Genç kadının çığlıkları sokağı inletti! Dehşet anları kamerada: "Bırak beni artık"

İSTANBUL Pendik’te iddiaya göre, darp edilen bir kadın yerde yattığı esnada 'bırak beni artık' diye çığlıklar attı. Kadının çığlık attığı anlar kameraya yansıdı.

Pendik'te Güllübağlar Mahallesinde yaşanan olayda, iddiaya göre bir grup tarafından genç bir kadına şiddet uygulandı. Sonrasında yere yığılan genç kadın "Bırak beni artık" diye çığlıklar attı. Çevredekilerin ise herhangi bir müdahalede bulunmaması dikkat çekti. Kadının yerde yatarken çığlık attığı anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.