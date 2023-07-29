Beylikdüzü'nde yürüyen merdiven faciası! Küçük çocuk ağır yaralandı

Beylikdüzü'nde bir AVM'de yürüyen merdivenden düşen 6 yaşındaki çocuğun eli yürüyen merdivene sıkıştı. Eli ağır yaralanan çocuk itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldıktan sonra ambulansala hastaneye sevk edildi.

Olay, Beylikdüzü Barış Mahallesi’nde bulunan bir Alışveriş Merkezi'nin (AVM) içerisinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, 6 yaşında bir kız çocuğu annesi ile gittiği AVM’nin yürüyen merdivenlerinden inerken düştü. Kızın eli son basamakta bantın olduğu yere sıkıştı.

Olay yerine ihbar üzerine gelen itfaiye ekipleri çocuğun elini demiri keserek kurtarabildi. Elinden ağır yaralanan çocuk annesinin kucağında taşındığı ambulans ile hastaneye kaldırıldı. AVM’ye gelen polis konuyla ilgili incelemele başlattı.