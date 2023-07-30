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Kars'ta yolcu otobüsü viyadükten düştü! Çok sayıda ölü ve yaralı var

KARS'ta yolcu otobüsü 50 metre yüksekliğinde viyadükten düştü, kaza yerine sağlık, arama kurtarma ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Erzurum’dan Kars istikametine giden yolcu otobüsü, Sarıkamış ilçesine bağlı Karakurt köyü girişindeki viyadüğü geçtikten sonra şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine, sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaklaşık 50 metre yükseklikten düşen otobüsteki yaralıları çıkarmak için çalışma yürütüyor.

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