'Baban bir şey paylaşmış, çağır konuşalım' deyip gülerek öldürdüler! Lüks jiple gelip...

İSTANBUL Esenyurt'ta kan donduran çifte cinayet kamerada. Tekel bayisine gelen 4 kişi, dükkanda bulunan 3 genç ile tartıştıktan sonra kurşun yağdırdı. 2 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin ise ağır yaralandığı silahlı saldırı anı, iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Polis, zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

İstanbul Esenyurt’ta dün saat 23.30 sıralarında bir tekel bayisinde yaşanan kavga çifte cinayetle sonuçlandı. Edinilen bilgiye göre, araçla iş yerinin önüne gelen 4 kişi, dükkan içerisinde bulunan Batuhan Bayındır (20), Yunus Emre Erzen (24) ve Yusuf Erzen (21) ile tartıştı.

Silahlarını çekip ateşlediler

Tartışma sonucu çıkan silahlı kavgada Batuhan Bayındır ve Yunus Emre Erzen vurularak hayatını kaybederken, Yusuf Erzen ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Saldırganlar olayın ardından, geldikleri siyah renkli lüks cip ile olay yerinden kaçtı. Olayla ilgili 1 kişinin ise gözaltına alındığı öğrenildi.

Olaya karışanlardan birisi yakalanarak gözaltına alındı.

Baban bir şey paylaşmış, çağır konuşalım

Görüntülerde, 3 kişi iş yerinde muhabbet ederken, 4 kişi daha içeri giriyor. Yeşil tişörtlü biri ile iş yeri çalışanı arasında tartışma çıkıyor. Saldırganlardan birinin 'Babanı çağır konuşalım' dediği duyulurken, iş yeri çalışanının, "Şimdi böyle niye geldiniz bana bi söyleyin" diye yanıt veriyor. Beyaz gömlekli saldırgan ise, "Baban bir şey paylaşmış, çağır konuşalım" diyor.

Babam ne paylaşmış söyleyin!

Kasada duran çalışan, "Babam ne paylaşmış söyleyin" diye yanıt verdikten sonra, saldırganlardan birinin "Sen bilmiyor musun?" dediği duyuluyor. Tartışma esnasında yeşil tişörtlü saldırganın iş yeri çalışanının omzunu sıkmasının ardından, iş yeri çalışanı ile yeşil tişörtlü saldırgan arasında arbede çıkıyor.

Arbede çıkınca silahı alıyor ve...

Arbede sırasında iş yeri çalışanı kasada bulunan silahı alarak, yeşil tişörtlü saldırganın ayaklarına ateş ediyor. O sırada saldırganlar şişelerle kasada bulunan kişiye saldırıyor. Beyaz gömlekli saldırgan üzerinde bulunan silahı çıkararak önce iş yeri çalışanına defalarca ateş ediyor. Ardından da işyerinde bulunan iki kişiye daha ateş ediyor.

Kan donduran anlar kamerada!

Öte yandan yaşanan silahlı kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde iş yerinde Batuhan Bayındır, Yunus Emre Erzen ve Yusuf Erzen bulunduğu sırada 4 kişinin geldiği ve tartışma yaşandığı görüldü. Yaşanan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle şüpheli şahısların silahlarını kullandığı kan donduran anlar da güvenlik kamerasına yansıdı.