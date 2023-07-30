Böyle rahatlık görülmedi! Centilmen hırsızlar araca yol verip soyguna devam etti

İstanbul Kağıthane'de hırsızlar akıllara durgunluk veren rahatlığa imza attı. Araçlarıyla gelen üç maskeli hırsız park halindeki minibüsün camını kırarak aracın içindeki tesisat malzemelerini kırdı. Olayın yaşandığı dakikalarda hırsızlar sokağa giren araca yol verdi.

Olay, dün saat 05.00 sıralarında İstanbul Kağıthane Gürsel Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabaha karşı hafif ticari bir araçla sokağa giren maskeli ve kapüşonlu 3 kişi, bagajı tesisat malzemesi dolu olan aracı gözlerine kestirdi. Hırsızlar, ardından aracın arka camını kırarak malzemeleri çalmaya başladı. Bu sırada tek yön olan sokağa bir başka araç girdi. Hırsızlar, soğukkanlı bir şekilde geldikleri araca binerek arkalarındaki otomobile yol verdi.

Otomobile yol verip hırsızlığa devam ettiler

Birkaç dakika sonra geri manevra yaparak tekrar gelen hırsızlar, işlerine kaldıkları yerden devam etti. Yaklaşık 4 dakikada 100 bin lira değerinde tesisat malzemesi çalan hırsızlar kayıplara karıştı. Film sahnelerini aratmayan o anlar ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Olayın ardından sabah aracının başına gelen sahibi, gördüğü manzara karşısında şoke oldu. Güvenlik kameralarını inceleyen araç sahibi, emniyete giderek şikayette bulundu. Polis ekipleri zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.