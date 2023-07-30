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Şişli'de kavga faciayla bitti! Yere düşen silah ateşlendi

Şişli'de özel bir hastanenin önünde kavga eden iki kişi dehşet saçtı. Sözlü kavga büyüyünce kavga eden kişilerden biri alkollu ve silahlı şahısa yumruk attı. Alkollü şahısın elinden düşen silah ateşlendi. Vatandaşlar ise o anları korku içinde kameraya kaydetti.

Olay geçtiğimiz günlerde Şişli Fulya’da özel bir hastanenin önünde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre hastanenin önüne gelen iki şahıs, henüz belli olmayan bir nedenden tartışmaya başladı. Tartışmanın alevlenmesiyle birlikte şahıslardan birisi diğerine yumruk attı. Alkollü olduğu öğrenilen ve elindeki silahla birlikte yumruk darbesiyle yere düşen şahıs, parmağının tetikte olmasından dolayı bir anda farkında olmadan silahı ateşledi.


Silahlı kavga kameraya yansıdı
Olayda ölen ya da yaralanan olmazken şahıslara polis ekipleri müdahale etti. O anları anbean cep telefonu ile kaydeden vatandaşın, “Elim ayağım boşalıyor, adam yerde yatıyor. Ben çekmeye devam edemiyorum” sözleri dikkat çekti.

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