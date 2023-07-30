Galatasaray, Icardi transferini bu videoyla duyurdu! Fenerbahçe'ye olay gönderme

Galatasaray, Mauro Icardi transferini resmen açıkladı. Sarı-Kırmızılıların sosyal medya hesabından yıldız golcü için videolu 'Hoş geldin' paylaşımı yapıldı.

Paylaşımda, "Tüm Türkiye'ye ezberlettiği şarkıyı şimdi Avrupa'ya dinletme zamanı... Yuvana hoş geldin Mauro Icardi!" ifadeleri yer aldı.

Videoda, Icardi ile özdeşleşen 'Aşkın Olayım' şarkısının bağlamayla yeniden düzenlenmesi dikkat çekti.

Görüntülerde yer alan Kadıköy İskelesi'yle de Fenerbahçe'ye gönderme yapıldığı sosyal medya kullanıcılarının dikkatlerinden kaçmadı.

Galatasaray Kulübü, geçen sezon kiralık olarak sarı-kırmızılı formayı giyen Arjantinli futbolcu Mauro Icardi ile 3 yıllık anlaşma sağlandığını açıkladı. Arjantinli futbolcuya her sezon için net 6 milyon avro, eski kulübü Paris Saint-Germain'e (PSG) ise 4 sezona yayılmış taksitlerle 10 milyon avro bonservis bedeli ödenecek.