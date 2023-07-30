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DÜNYA

Donald Trump, ABD Başkanı Joe Biden'a 'Or...pu çocuğu' dedi

ABD'de başkanlık yarışı eski Başkan Donald Trump'ın ağzını iyice bozmasına neden oldu. Trump, mitingde kameralar karşısında ABD Başkanı Joe Biden için "aptal bir orospu çocuğu" dedi.

Önceki ABD Başkanı Donald Trump, 2016'daki zaferini kazanmasına yardımcı olan ve 2024 için de kritik bir eyalet olan Pensilvanya'daki Erie Insurance Arena'ya Cumartesi günü bir miting için gitti.

Mitingde ABD Başkanı Joe Biden için "aptal bir orospu çocuğu" ve "Amerikan tarihinin en yozlaşmış başkanı" diyen Trump, ABD'nin artık özgür ve adil bir basına sahip olmadığını ve artık yalnızca yalan haberler servis edildiğini öne sürdü.

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