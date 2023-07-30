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YEREL

Haklı olan sürücü öylece bakakaldı! Ters yöne giren maganda bıçak çıkarıp...

BAŞAKŞEHİR'de iddiaya göre ters yönden gelen bir araç sürücüsü, doğru yolda olmasına rağmen kendisine yol vermeyen araç sürücüsünün lastiğini bıçakla patlatıp kaçtı. İlginç anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Başakşehir Metrokent’te iddiaya göre aracıyla tersten yola giren sürücü, karşıdan gelen sürücüden kendisine yol vermesini istedi.

Yol alamayıp ilerleyemeyince sinirlenen şahıs, bıçakla diğer aracın lastiğini keserek olay yerinden kaçtı.

İlginç anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

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