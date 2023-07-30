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Otomobil motoru biçti, ölüm teğet geçti! Hayat kurtaran refleks saniye saniye kamerada!

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde hızını alamayan otomobil, karşı yönden gelen motoru adeta biçti, motor sürücüsü ise son anda atlayarak kurtuldu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Kaza dün öğleden sonra ilçenin Şair İbrahim Rafet Caddesi'nde meydana geldi. Plakası ve sürücü ismi öğrenilemeyen otomobil, işlek caddede hızla ilerlerken, karşısına çıkan motosikleti ezerek geçti, motosiklet sürücü ise ani refleksi sayesinde otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Sürücü kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, motosiklet parçalara ayrıldı. Korkunç kaza bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

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