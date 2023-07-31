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Ankara'da elektrik telleri faciaya sebep oldu! Saman yüklü kamyon alev aldı!

Ankara'da elektrik tellerine takılan saman yüklü kamyon yangına sebep oldu.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde saman yüklü bir kamyonda çıkan yangın itfaiyeyi alarma geçirdi. Alınan bilgiye göre, Çankaya ilçesi Mühye Mahallesi'nde saman yüklü bir kamyon elektrik tellerine takıldı.

Elektrik tellerinden çıkan kıvılcımlar kamyondaki saman yükünün tutuşmasına neden oldu. Yaygın kısa sürede büyüdü. Kamyon alevlere teslim olurken sürücüsü son anda kurtuldu. Yaralanan sürücüsü hastaneye sevk edildi. Yangın itfaiyenin çalışmaları ile söndürüldü.

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