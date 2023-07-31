BIST 7.190
DOLAR 26,93
EURO 29,74
ALTIN 1.703,98
YEREL

Şişli’de korkunç olay: 3.5 yaşındaki çocuk pencereden düştü

Şişli’de 3.5 yaşındaki çocuk sıcak hava nedeniyle açık bırakılan pencereden düşerek hayatını kaybetti. Düşme sonrası babasının çocuğu kucağına aldığı anlar yürekleri dağladı.

Olay, önceki hafta Cumartesi günü saat 08.00 sıralarında Şişli Feriköy’de meydana geldi. İddiaya göre, baba Taner Bardakçı salonda 3.5 yaşındaki oğlu Furkan Bardakçı ile bir süre oyun oynadıktan sonra koltukta uyuyakaldı. O esnada çocuk pencere kenarındaki koltuğa çıkarak pervaza tırmanmaya çalıştı. Dengesini kaybeden çocuk, pencereden aşağı düştü. Binanın 3. katından aşağıya düşen Furkan Bardakçı olay yerinde hayatını kaybetti.

Anne gelen gürültüye koştu
Anne gürültüyü duyarak salona geldi ancak oğlunu göremeyince pencereden aşağıya baktı. Korkunç manzarayla karşılaşan kadının çığlıklarını duyan baba Taner Bardakçı koşarak aşağıya indi. Yerde hareketsiz yatan oğlunu kucağına alan baba gözyaşlarına boğulurken yürekleri dağlayan o anlar kameralara yansıdı. Hastanede götürülen çocuğun hayatını kaybettiğini belirlendi. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Ataşehir'de büyük panik! 17 katlı bina alev alev yanıyor
Ataşehir'de büyük panik! 17 katlı bina alev alev yanıyor
Ankara'da elektrik telleri faciaya sebep oldu! Saman yüklü kamyon alev aldı!
Ankara'da elektrik telleri faciaya sebep oldu! Saman yüklü kamyon alev aldı!
Ümit Özdağ'dan muhalefeti sarsan açıklama! İYİ Parti ve CHP arasında fitili ateşledi!
Ümit Özdağ'dan muhalefeti sarsan açıklama! İYİ Parti ve CHP arasında fitili ateşledi!
İki aile birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü! Kamera görüntüleri ortaya çıktı: Acımasızca birbirlerine saldırdılar!
İki aile birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü! Kamera görüntüleri ortaya çıktı: Acımasızca birbirlerine saldırdılar!
Otomobil motoru biçti, ölüm teğet geçti! Hayat kurtaran refleks saniye saniye kamerada!
Otomobil motoru biçti, ölüm teğet geçti! Hayat kurtaran refleks saniye saniye kamerada!
Kız arkadaşını öldürüp kendi kafasına ateş eden genç hayatını kaybetti
Kız arkadaşını öldürüp kendi kafasına ateş eden genç hayatını kaybetti
Emekli hakimden TÜİK'e maaş davası! Enflasyon hesabı mahkemeye taşındı: "Emekliler yoksul, emekliler aç"
Emekli hakimden TÜİK'e maaş davası! Enflasyon hesabı mahkemeye taşındı: "Emekliler yoksul, emekliler aç"
Pakistan'da siyasi parti kongresinde patlama! "Bajaur'a yönelik bir saldırıdır"
Pakistan'da siyasi parti kongresinde patlama! "Bajaur'a yönelik bir saldırıdır"
MSB duyurdu; Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
MSB duyurdu; Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
Beyoğlu'nda 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
Beyoğlu'nda 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
Haklı olan sürücü öylece bakakaldı! Ters yöne giren maganda bıçak çıkarıp...
Haklı olan sürücü öylece bakakaldı! Ters yöne giren maganda bıçak çıkarıp...
Galatasaray, Icardi transferini bu videoyla duyurdu! Fenerbahçe'ye olay gönderme
Galatasaray, Icardi transferini bu videoyla duyurdu! Fenerbahçe'ye olay gönderme