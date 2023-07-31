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Üç şehirde uyuşturucu operasyonu! 5 şüpheli isim gözaltına alındı

Edirne merkezli İstanbul ve Sakarya'da Edirne Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, teknik ve fiziki takip sonrası İstanbul ve Sakarya'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adapazarı ilçesinde bir depoda yapılan aramada, 2 ton 200 kilogram kimyasal hammadde, 8 kilo 952 gram sentetik uyuşturucu, 25 bin sentetik ecza, 41 kilo 500 gram bonzai yapımında kullanılan bitkisel madde ve çok sayıda laboratuvar malzemesi ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 5 şüpheli Edirne Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

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