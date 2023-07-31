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Tonlarca sazan can çekişiyor! Göç yolları kapatıldı!

Erzurum’un Olur ilçesinde milyonlarca sazan balığı göç yollarının kapalı olması nedeniyle can çekişiyor.

Olur ilçesi Ormanağzı Mahallesinde yapılan hidroelektrik santrali sonrası köyün iç mahallesine geçiş için yapılan köprünün ayaklarına plansızca dökülen beton sazan balıklarının göç yollarını kapattı. Göç yolları kapan tonlarca sazan ballığı köprü atında can çekişiyor.

Su debisinin düşük olması nedeniyle balıkların belirli alanlarda sıkıştığı ve çaresizce çırpındıkları görüldü. Vatandaşlar ise bu olumsuz durumun balık türünün yok olmasına sebep olacağını belirterek bir an önce yetkililerin balık cinayetine son vermelerini talep ettiler.

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