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Fare tepsilerin içinde böyle gezdi! Börekçideki görüntü mide bulandırdı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı

FATİH Sirkeci’deki bir börekçide, farenin tepsilerin içerisindeki yiyecek kırıntılarını yediği o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Dükkanda ayrıca hijyen kurallarının hiçe sayıldığı görüldü.

Olay, dün gece Fatih Sirkeci’de bulunan bir börekçide meydana geldi. İhlas Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, börekçinin önünden geçen şahıs, bir farenin börek tepsisinde gezdiğini fark etti.

Bu manzara karşısında şoke olan vatandaş, farenin tepsideki börek kırıntılarını yediğini görünce, o anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.

Kapalı olan dükkanının vitrininden çekilen görüntülerde farenin tezgahta dolaştığı görüldü.

Görüntülerde, farenin tezgahtaki tepsi içerisindeki börek kırıntılarını yiyerek karnını doyurduğu ve daha sonra tezgah üzerindeki diğer tepsilerin üzerinde dolaştığı görülüyor.

Öte yandan, dükkanda hijyen kurallarının da hiçe sayıldığı görüntülere yansıyor.

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