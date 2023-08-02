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Düzce'de pres fabrikasında korkunç ölüm! Dehşete düşüren forklift kazası saniye saniye kamerada...

DÜZCE'nin Gümüşova ilçesinde bulunan pres fabrikasında forklift ile bariyer arasında sıkışan işçi hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Gümüşova Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan pres fabrikasında 31 Temmuz Pazartesi günü meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mesai yapan işçiler fabrikada çalışmalarını gerçekleştirdiği esnada, F.D.’nin kullandığı forklift, arka kısmında bulunan bariyerlerde çalışma gerçekleştiren Taner Efe Talay’a forklit çarptı.

Çarpışmanın etkisi ile bariyer ile forklift arasında sıkışan Talay’a ilk müdahaleyi iş arkadaşları yaptı. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri vücudunda çok sayıda kırık olduğunu belirlediği Taner Efe Talay’ı Düzce Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

Yapılan tüm müdahalelere rağmen işçi hayatını kaybetti. Kaza anı ise fabrika içindeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde forkliftin arka kısmındaki Talay’ın forklift operatörünün geri manevrası sonrasında bariyer ile forklift arasında sıkıştığı görülüyor.

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