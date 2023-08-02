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DÜNYA

Metrelerce yüksekten önce çocuğunu attı sonra kendisi atladı! Can pazarı kamerada

KAZAKİSTAN'da yaşadıkları apartmanda çıkan yangından kaçan kadın ve çocuk, metrelerce yüksekten aşağıda açılan brandanın üzerine atladı.

Almatı kentinde bulunan 16 katlı apartmanda yangın çıktı. Üst katlarda bulunan bina sakinleri yangından kurtulmak için metrelerce yüksekten çevredekiler tarafından getirilen yatak ve açılan brandanın üzerine atladı. 

Kazakistan Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yerel saatle 17.10 sıralarında Almatı şehrinin Alatau ilçesindeki bir apartmanda yangın ihbarı alındığı belirtildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin 16 katlı bir apartmanın asansör şaftında elektrik kablolarının yandığını tespit ettiği aktarılan açıklamada, üst katlarda ve tahliye yollarında yoğun duman ve yüksek sıcaklık oluştuğu belirtildi.

Apartmandan 300 kişinin tahliye edildiği kaydedilen açıklamada, “70 kişi kurtarıldı. 30 kişi tıbbi yardım talebinde bulunmuş olup doktorlar tarafından yapılacak muayene sonrasında hastaneye yatırılmasına karar verilecektir.” ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, yangının 18.46’da söndürüldüğü belirtildi.

Çevredekiler tarafından kaydedilen görüntülerde, vatandaşların buldukları yatak ve gerdikleri brandalar ile dairelerinden atlayan kişileri yakalamaya çalıştıkları, bir kadının ise önce çocuğunu ardından kendini metrelerce yüksekten aşağı attığı görüldü.

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