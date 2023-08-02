BIST 7.279
DOLAR 26,97
EURO 29,56
ALTIN 1.688,57
YEREL

Muğla'da motosikletli gencin öldüğü feci kaza anbean kameraya yansıdı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde meydana gelen trafik kazası güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Aşırı hız ve kural ihlali 22 yaşındaki motosiklet sürücüsü genci hayattan kopardı.

Turgutreis Mehmet Hilmi Caddesi'nde sabaha karşı meydana gelen feci kaza güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Aşırı hız ve en basit kural ihlalinin bile nasıl telafisi olmayan sonuçlara sürüklediğinin bir kez daha ortaya çıktığı feci kazada, caddede 'U' dönüşü yapan Ramazan Y.'nin kullandığı 06 AB 6309 plakalı otomobile, Gökhan Öztürk yönetimindeki 45 UB 3237 plakalı motosiklet çarptı.

Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen Öztürk, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

22 yaşındaki gencin hayatını kaybettiği feci kazanın görüntüleri kameralara yansıdı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Gaziantep'te yol ortasında tekme tokatlı "kaza" kavgası! Vatandaşlar güçlükle ayırdı...
Gaziantep'te yol ortasında tekme tokatlı "kaza" kavgası! Vatandaşlar güçlükle ayırdı...
Trafik magandası tır sürücüsü kamerada: Motosikleti sopayla dağıttı
Trafik magandası tır sürücüsü kamerada: Motosikleti sopayla dağıttı
Osmaniye'de sanayi sitesinde patlama: Yangın çıktı, 2 kişi yaralandı! Olay yerinden ilk görüntüler...
Osmaniye'de sanayi sitesinde patlama: Yangın çıktı, 2 kişi yaralandı! Olay yerinden ilk görüntüler...
Adana Demirspor'un rakibi CFR Cluj Adana'ya geldi
Adana Demirspor'un rakibi CFR Cluj Adana'ya geldi
İETT otobüsü duman ata ata gitti! gören hayrete düştü: O anlar saniye saniye kamerada
İETT otobüsü duman ata ata gitti! gören hayrete düştü: O anlar saniye saniye kamerada
Metrelerce yüksekten önce çocuğunu attı sonra kendisi atladı! Can pazarı kamerada
Metrelerce yüksekten önce çocuğunu attı sonra kendisi atladı! Can pazarı kamerada
Şile sahilinde bulunan top mermileri fünyeyle patlatıldı
Şile sahilinde bulunan top mermileri fünyeyle patlatıldı
Düzce'de pres fabrikasında korkunç ölüm! Dehşete düşüren forklift kazası saniye saniye kamerada...
Düzce'de pres fabrikasında korkunç ölüm! Dehşete düşüren forklift kazası saniye saniye kamerada...
Hatay'da ustalar depremin vurduğu araçları ekonomiye kazandırıyor
Hatay'da ustalar depremin vurduğu araçları ekonomiye kazandırıyor
Ekrem İmamoğlu iddiası: Rotayı İBB başkan adaylığına kırdı
Ekrem İmamoğlu iddiası: Rotayı İBB başkan adaylığına kırdı
Esenyurt’ta tekel bayisinde daha önce yaşanan kavganın görüntüsü ortaya çıktı
Esenyurt’ta tekel bayisinde daha önce yaşanan kavganın görüntüsü ortaya çıktı
Bursa'da iplik fabrikasında yangın çıktı
Bursa'da iplik fabrikasında yangın çıktı