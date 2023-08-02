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Gaziantep'te yol ortasında tekme tokatlı "kaza" kavgası! Vatandaşlar güçlükle ayırdı...

Gaziantep'in Nizip ilçesinde kaza sonrası motosiklet sürücüleri ve yanındakiler, tekme tokat birbirlerine girdi. Birbirlerini yere yatırarak darp eden şahısları, çevredeki vatandaşlar güçlükle ayırabildi.

Edinilen bilgiye göre Nizip ilçesi E-90 karayolu Otagar kavşağında iki motosiklet sürücüsü çarpıştı. Çarpışmanın ardından ise kazadan hafif sıyrıklarla kurtulan sürücüler ve yanlarında bulunanlar arasında, iddiaya göre "kusur" nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine ise taraflar yol ortasında tekme tokat birbirine girdi. Birbirlerini yola yatarak, darp eden tarafları çevredeki vatandaşlar tarafından güçlükle ayrıldı.

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