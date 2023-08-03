BIST 7.325
DOLAR 26,99
EURO 29,55
ALTIN 1.677,03
GÜNCEL

Rus kadının tatili kabusa döndü! Antalya'da 40 metrelik falez merdiveninden denize düştü

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde denize girmek isteyen Rus kadın turist dengesini kaybederek dünyaca ünlü 40 metrelik falezlerden deniz düştü.

Olay, Muratpaşa ilçesi Fener Mahallesi Lara Caddesi'nde bulunan falezlerin denizle buluştuğu noktada meydana geldi. Alınan bilgiye göre; yaklaşık 40 metre yüksekliğindeki falezlerin merdivenlerinden inerek denize girmek isteyen Rusya uyruklu bir kadın, dengesini kaybederek kayalıklardan aşağı düştü.

Kadının yerde acılar içerisinde yattığını gören diğer tatilciler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından bölgeye öncelikli olarak deniz polisi ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri yönlendirildi. Ekipler kadının karada olmasından dolayı güçlük yaşayınca itfaiye ekiplerinden yardım istendi. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından yapılan kadının karaya çıkarılması için hazırlık yapıldı.

Ekipler ve tatilciler el ele çalıştı
İtfaiye ekipleri tarafından sedyeye alınan kadın çıkarılmakta güçlük çekilince vatandaşlardan ve turistlerden yardım istendi. Yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından kadın falezlerin üzerine çıkarılarak ambulansa alınıp özel bir hastaneye kaldırıldı.

Kendini ifade edemeyen kadının üzerinden ise kimlik çıkmadı. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor. Kadının çıkarılmasında görev alan Osman Utgunoğlu, "Hanımefendi düşerek yaralanmış. Denizden alınamadı, insanların yardımı ile yukarı çıkardık. Kafasını çarpmış, yorucu bir mücadele oldu. Yardım eden herkese teşekkür ederiz." dedi.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Bolu'da köylünün ayıyla sohbeti kahkaha attırdı! Bahçesine giren ayıyı gitmesi için ikna etti
Bolu'da köylünün ayıyla sohbeti kahkaha attırdı! Bahçesine giren ayıyı gitmesi için ikna etti
Bodrum açıklarında yat yangını... Denizin ortasında alevlere teslim oldu
Bodrum açıklarında yat yangını... Denizin ortasında alevlere teslim oldu
Muğla'da motosikletli gencin öldüğü feci kaza anbean kameraya yansıdı
Muğla'da motosikletli gencin öldüğü feci kaza anbean kameraya yansıdı
Gaziantep'te yol ortasında tekme tokatlı "kaza" kavgası! Vatandaşlar güçlükle ayırdı...
Gaziantep'te yol ortasında tekme tokatlı "kaza" kavgası! Vatandaşlar güçlükle ayırdı...
Trafik magandası tır sürücüsü kamerada: Motosikleti sopayla dağıttı
Trafik magandası tır sürücüsü kamerada: Motosikleti sopayla dağıttı
Osmaniye'de sanayi sitesinde patlama: Yangın çıktı, 2 kişi yaralandı! Olay yerinden ilk görüntüler...
Osmaniye'de sanayi sitesinde patlama: Yangın çıktı, 2 kişi yaralandı! Olay yerinden ilk görüntüler...
Adana Demirspor'un rakibi CFR Cluj Adana'ya geldi
Adana Demirspor'un rakibi CFR Cluj Adana'ya geldi
İETT otobüsü duman ata ata gitti! gören hayrete düştü: O anlar saniye saniye kamerada
İETT otobüsü duman ata ata gitti! gören hayrete düştü: O anlar saniye saniye kamerada
Metrelerce yüksekten önce çocuğunu attı sonra kendisi atladı! Can pazarı kamerada
Metrelerce yüksekten önce çocuğunu attı sonra kendisi atladı! Can pazarı kamerada
Şile sahilinde bulunan top mermileri fünyeyle patlatıldı
Şile sahilinde bulunan top mermileri fünyeyle patlatıldı
Düzce'de pres fabrikasında korkunç ölüm! Dehşete düşüren forklift kazası saniye saniye kamerada...
Düzce'de pres fabrikasında korkunç ölüm! Dehşete düşüren forklift kazası saniye saniye kamerada...
Hatay'da ustalar depremin vurduğu araçları ekonomiye kazandırıyor
Hatay'da ustalar depremin vurduğu araçları ekonomiye kazandırıyor