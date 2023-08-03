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Bolu'da köylünün ayıyla sohbeti kahkaha attırdı! Bahçesine giren ayıyı gitmesi için ikna etti

Bolu'da evlerinin bahçesine giren ayı yüzünden evine giremeyen köylü çiftin ayı ile konuşma anları kameralara yansıdı. Ayıyı gitmesi için ikna etmeye çalışan çift izleyenleri güldürdü.

Ayı, Bolu'nun Mengen ilçesine bağlı Bölükören köyüne indi. Edinilen bilgiye göre, araçlarıyla evlerine gitmek isteyen köylüler yolun kenarında yavru ayı ile karşılaştı. Evlerinin bahçesine kadar gelen yavru ayıyı gören köylüler panik oldu.

Ayıyı görerek şaşkınlık yaşayan vatandaş bir yandan da cep telefonuyla görüntü çekmeye başladı. Kayıt aldığı esnada ayıyı uzaklaştırmaya çalışan köylünün söylediği "Koca oğlan hadi evine. Bu niye gitmiyor. İnsandan kaçmıyor” sözleri çevredekileri güldürdü.

Dakikalarca ayının evlerinin kapısının önünden uzaklaşmasını bekleyen köylüler, yakınlarını arayarak, "Kapımızda ayı var gitmiyor. Ne yapacağız biz bunu. Valla gitmiyor oturdu” diyerek yardım istedi. Ev sahipleri, ayının uzaklaşmasının ardından rahat bir nefes alarak evlerine girdi.

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