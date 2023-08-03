Çin’i Doksuri Tayfunu vurdu!

Çin’in kuzeyinde hafta sonu etkili olan Doksuri Tayfunu’nun neden olduğu şiddetli yağışların yol açtığı sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 21’e yükseldi.

Doksuri Tayfunu’nun etkisiyle Çin’in başkenti Pekin, Tianjin kenti ve Hebei eyaletinde cumartesi günü başlayan ve dört gün boyunca etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle ölenlerin sayısı 21’e yükseldi. Pekin’in selden en ciddi şekilde etkilenen bölgelerinden biri olan Fangshan semtinde kayıp olan bir arama kurtarma personelinin bugün cansız bedenine ulaşılmasıyla başkentte ölü sayısı 12’ye yükseldi. Pekin’de 26, Hebei’de ise 6 kişiden hâlâ haber alınamıyor.