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Elazığ'da korkunç kaza! İnşaatta asansör boşluğundan düşen işçi ağır yaralandı

Elazığ'da bir inşaat işçisi asansör boşluğundan düşen işçi ağır yaralandı.

Olay, merkeze bağlı Yeni Mahalle 15507. Sokakta yapımı devam eden 11 katlı binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yapımı devam eden binanın çatı kısmında çalışan işçi S.G., dengesini kaybetmesi sonucu asansör boşluğa düştü.

Zemine kadar düşmekten son anda kurtulan ve 11. katın çıkıntısında kalan işçi ağır yaralandı. Düşen işçiyi gören arkadaşları durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, işçiyi düştüğü yerden çıkartarak ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Ağır yaralanan işçi, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

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