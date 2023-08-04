BIST 7.332
DOLAR 26,99
EURO 29,69
ALTIN 1.680,94
MAGAZİN

Kafalar ekibinden Atakan Özyurt'a tepki yağıyor! Yayın sırasında çalışanını kovdu: Ver paraları...

Kafalar ismindeki Youtube kanalında çektikleri videolarla öne çıkan isimlerden biri de Atakan Özyurt. Fenomen Özyurt ve ekibi geçtiğimiz günlerde Gürcistan videosu çekti. Videoda çalışanına sinirlenerek kameraların önünde çalışanını kovan Özyurt'a tepki yağdı.

Kafalar ismindeki Youtube kanalı olan Atakan Özyurt, Bilal Hancı ve Fatih Yasin bu sefer Gürcistan'da bir program çekti. Kafalar ekibinden Atakan Özyurt bu programda yaptığı hareketle tepki çekti.

Atakan Özyurt, Bilal Hancı ve Fatih Yasin'in yönettiği Kafalar Youtube kanalında "Gürcistan'da 100 Lari ile bir gün geçirmek" adlı son videoda Atakan Özyurt'un gergin tavırları izleyenlerden eleştiri aldı.

Yemek yedikleri bir restoranda hesabı ödemeden kalkan Özyurt, çalışanının onun yerine para ödemesine çok sinirlendi.

Masaya geri dönen fenomen "Sen benim paramı mı verdin?" diyerek çalışanına bağırmaya başladı.

Fenomen Atakan Özyurt, "Sen derhal İstanbul'a dönüyorsun. Paralarımı ver" deyince ortalık karıştı. O anları yayınlayan Kafalar ekibine eleştiri yağdı. Atakan Özyurt'a "Geldiğin yeri unutma", "Ne büyük saygısızlık", "Yaptığın çok ayıp" yorumları yağdı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Terzi dizisi Kiraz gerçekte kim oynuyor, Kiraz'ın hikayesi gerçekte var mı?
Terzi dizisi Kiraz gerçekte kim oynuyor, Kiraz'ın hikayesi gerçekte var mı?
Yolu şaşıran sürücü görenleri şok etti! Otomobiliyle merdivenden indi
Yolu şaşıran sürücü görenleri şok etti! Otomobiliyle merdivenden indi
Barış için yürüyen İranlı gezgin Mersin'de soyuldu
Barış için yürüyen İranlı gezgin Mersin'de soyuldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçim açıklaması! 'Putin' sorusuna da cevap verdi: Ağustos ayı içinde
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçim açıklaması! 'Putin' sorusuna da cevap verdi: Ağustos ayı içinde
Kızılırmak'ta boğulma faciası! 8 ve 10 yaşlarındaki iki kardeş boğuldu
Kızılırmak'ta boğulma faciası! 8 ve 10 yaşlarındaki iki kardeş boğuldu
Rusya'dan ABD'ye tahıl koridoru cevabı
Rusya'dan ABD'ye tahıl koridoru cevabı
Cengiz Karakaşoğlu kimdir, neden görevden alındı? Cengiz Karakaşoğlu yeni görevi ne oldu?
Cengiz Karakaşoğlu kimdir, neden görevden alındı? Cengiz Karakaşoğlu yeni görevi ne oldu?
Herkesin canını tehlikeye attı! Pastanede tartıştığı kişiye silahla saldırdı
Herkesin canını tehlikeye attı! Pastanede tartıştığı kişiye silahla saldırdı
AK Parti'de yerel seçim çalışması hızlandı Erdoğan kurmaylarına talimatı verdi 3 temel hedef
AK Parti'de yerel seçim çalışması hızlandı Erdoğan kurmaylarına talimatı verdi 3 temel hedef
Adana'da korkunç olay! Sokağın ortasında kanlar içinde kaldı
Adana'da korkunç olay! Sokağın ortasında kanlar içinde kaldı
Rahmi Güney kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Bayburt Milli Eğitim Müdürü kim oldu?
Rahmi Güney kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Bayburt Milli Eğitim Müdürü kim oldu?
Küçük çocuk su diye içti... Şimdi hastanede yaşam savaşı veriyor!
Küçük çocuk su diye içti... Şimdi hastanede yaşam savaşı veriyor!