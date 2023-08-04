Üzerine talaş, çamur ve yağ atıldı, iş kıyafetleri yırtıldı!

Zonguldak'ta özel bir maden ocağında 20 yıl çalıştıktan sonra emekli olan madenciye, kendi başlattığı gelenekle uğurlama töreni düzenlendi.

Evli ve bir çocuk babası 44 yaşındaki Erol Toprak, çalıştığı özel maden ocağında 14 yıl önce emekli olan meslektaşlarının üzerine talaş, çamur ve yağ dökülüp kıyafetlerinin yırtıldığı bir gelenek başlattı.

Emekli olanlara anı kalması için uygulanan geleneğe göre, son iş gününde mesaisini tamamlayan işçinin ocak içerisinde arkadaşları tarafından üzerine talaş, çamur ve yağ atılıp iş kıyafetleri yırtılıyor. İşçi, ocaktan çıktığı zaman da hortumla su tutulup fırçayla temizleniyor.

Toprak'ın başlattığı geleneğin 14 yıl sonra kendisine uygulanışı, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

"Her emekli olana böyle bir anı kalsın"

Erol Toprak, gazetecilere, geleneği kendisinin başlattığını ve 14 yıldır devam ettiğini söyledi.

Geleneğin kendisine de uygulanmasından mutlu olduğunu ifade eden Toprak, "Her emekli olana böyle bir anı kalsın diye başlattık. Güzel bir duygu. Allah herkese nasip etsin." dedi.

Toprak, madencilik sektöründe çalışmanın zorlukları olduğunu ancak yine de işlerini severek yaptıklarını anlatarak, "Ocak dikkat ister. Ailemizi geçindirmek için mecbur madende çalışıyoruz. Alın teriyle çalıştığınız zaman zorluğu hissetmiyorsunuz." diye konuştu.