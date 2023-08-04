CHP'li Barış Yarkadaş ile Gelecek Partili isim birbirine girdi: Bedavadan geldiniz 10 milletvekilliği aldınız

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun "CHP son tercihimdi" çıkışı gündem oldu. Bu tartışmalar altında tv100 ekranlarında CHP'li Barış Yarkadaş ile Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı birbirine girdi. Yarkadaş, 'Bedavadan geldiniz 10 milletvekilliği aldınız' dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun seçime CHP listelerinden girmeleriyle alakalı yaptığı açıklamalar gündeme oturdu.

Bu açıklamaların yankıları sürerken CHP'li Barış Yarkadaş ile Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Gözel, TV100 canlı yayınında birbirine girdi.

Barış Yarkadaş canlı yayında, "CHP sanki ayıplı bir malmış gibi 'Biz aslında istemiyorduk mecburiyetten ortak olduk' diyerek o insanların gönüllerinin kırılmasına vesile oluyorlar, bu ayıptır. Ahlaki bulmuyorum. Bu siyasi nankörlüktür. Ahmet Davutoğlu eğer CHP listelerinden milletvekili olmak istemiyorduysa çıkardı kendi partisinin logosuyla girerdi, cumhurbaşkanlığı seçiminde de gelir Kemal Bey'i desteklerdi, aynısı Ali Babacan için de Meral Akşener için de geçerli." ifadelerini kullandı.

Devamında Yarkadaş, "Davutoğlu çıktı, 'Ben teyzeme oy verdirtemiyorum' dedi. Babacan çıktı, 'Bizim teşkilatın yarısı CHP'ye oy vermek istemiyor' dedi. Akşener tam 1 yıl boyunca Kemal Bey'in aleyhine kampanya yaptı. Bu siyasi nankörlüktür." dedi.

Mustafa Gözel'den tepki

Davutoğlu'nun egolu olduğunu söyleyen Yarkadaş'a Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Gözel'den tepki geldi. Gözel, "Barış Bey'in yaşadığı sendroma biz pasif agresif tutum diyoruz" dedi.

Pasif-agresif tartışması

Bunun üzerine Yarkadaş ise "Pasif agresif nedir biliyor musunuz? Pasif agrasif sizin Genel Başkanınızın ortaya koyduğu tavırdır. İş bittikten sonra fırsat bulup konuşmaya pasif agresif denir Davutoğlu bunun en önemli temsilcisidir. Genel Başkanına bakacaksın neden gelmiş oturmuş orada o zaman..." ifadelerini kullandı.

Gözel de "Siz kendi partiniz içindeki meseleleri Davutoğlu'nu suçlayarak kapatamazsınız. Dişinizin geçmeyeceği şeye öfkenizi ifade edemezsiniz." şeklinde cevap verdi.

Yarkadaş'ın buna cevabı ise "Öfkeliyim tabii bedavadan geldiniz 10 milletvekilliği aldınız. Teşekkür edeceğinize bir de hakaret ediyorsunuz." oldu.

Güzel de "Olmasaydı o zaman Kılıçdaroğlu aday zorla mı verdiniz?" ifadelerini kullandı.

Davutoğlu ne demişti?

Seçime, CHP listelerinden girerek Meclis'te 10 vekille temsil hakkı kazanan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, gazeteci Ruşen Çakır'ın yayınında "En son tercihim seçime CHP listelerinden girmekti." demişti. Davutoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e 'ittifak' teklifinde bulunduğunu söyleyerek "Üç partiye 'gelin birlikte girelim' dedim. İYİ Parti'ye teklif götürdüm, 'Bu sağ seçmen CHP'ye oy vermez, beraber olalım' dedim. Bütün yolları denedim ben." ifadelerini kullanmıştı.