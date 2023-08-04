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Muğla'da göçmen kaçakçılığı operasyonu! 9 kaçak ve 9 organizatör yakalandı

Muğla'da jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonda 9 göçmen kaçakçısı ve Suriye uyruklu 9 göçmen yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Datça-Emecik Mahallesi'nde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan Suriye uyruklu 9 kişi ile organizatör olduğu iddia edilen 9 Türk vatandaşını yakaladı.

Göçmen kaçakçılığı suçunda kullanıldığı belirlenen bot, motor ve çeşitli malzemeler ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Düzensiz göçmenler ise işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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