Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazının ardından açıklamalarda bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazı sonrası konuştu. Putin'in Türkiye'ye yapacağı ziyarete ilişkin Erdoğan, "Henüz tarih netleşmedi. İstihbarat Başkanım Dışişleri Bakanım gerekli görüşmeleri yapıyor. Ağustos ayı içinde bu ziyaret gerçekleşecek" dedi. Erdoğan, önümüzdeki yerel seçimlerle ilgili ise, "Türkiye'yi tarıyoruz, taramaya devam edeceğiz. Hedefimiz en ideal aday tespiti ile seçimlerden en başarılı şekilde çıkmak" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı için İstanbul'da Kerem Aydınlar Camii’ne gitti. Namaz sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in önümüzdeki günlerde yapacağı Türkiye ziyareti ile ilgili soruya cevap verdi.

Erdoğan, "Henüz tarih netleşmedi. İstihbarat Başkanım Dışişleri Bakanım gerekli görüşmeleri yapıyor. Ağustos ayı içinde bu ziyaret gerçekleşecek." dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Yerel Seçim mesajı

Yerel seçimlerle ilgili olarak gerekli bütün alt yapı çalışmaları devam ediyor. Başta şahsım olmak üzere bütün MKYK, MYK üyelerim, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız Türkiye genelinde hazırlanan programa göre görevlerine başladılar. Türkiye'yi tarıyoruz, taramaya devam edeceğiz. Hedefimiz en ideal aday tespiti ile seçimlerden en başarılı şekilde çıkmak.

Putin'in Afrika'ya tahıl vaadi

Biz bu konuda Rusya ile aynı çizgideyiz. Rusya'dan Karadeniz koridorundan gelecek tahılların bizde una çevrilmesi, buradan fakir Afrika ülkelerine, az gelişmiş ülkelere de bunların naklini yapacağız. Şu anda bile biz Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımız olarak bu adımları atmaya, desteğimizi yapmaya devam edeceğiz. Fransa'nın bu yaptığı iş ilk değil. Cezayir'de, Ruanda'da yaptığı uygulamalar dünyanın kayıtlarında mevcut. Altın sevkini, uranyum sevkini Fransa'ya durdurmuş durumdalar. Bu yıllardan beri bu ülkelere yapılan zulmün karşılığıdır. Bizler de onlarla olan olumlu ilişkilerimizi devam ettirmeye çalışıyoruz.

TSK'da ilk kadın amiral

Bu atamadan çok mutlu oldum. Böyle bir kızımın amiralliğe terfi etmesi çok mutlu etti. İlk defa silahlı kuvvetlerde böyle bir kızımızın albaylıktan amiralliğe terfi etmesi ayrı bir güzellik. Kendisini tebrik ediyorum.