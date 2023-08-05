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MSB paylaştı! Yakalanan PKK'lı kadın teröristten 'Türk askeri' itirafı: İlk yaptıkları şey...

Terör örgütüne yönelik operasyonlar tüm hızıyla devam ederken Milli Savunma Bakanlığı, çatışmada yakalanan teröristin itiraflarını paylaştı.

Pençe Kilit bölgesinde teröristlerle girilen çatışmada 2 PKK'lının etkisiz hale getirildiği, Marya Umut kod adlı Şengül Bulut isimli kadın terörist de sağ ele geçirildiği bildirildi.

Bakanlık o anlara ilişkin görüntüleri paylaştı.


MSB'nin paylaşımında şu ifadeler kullanıldı; Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde teröristlerle girilen çatışmada 2 terörist etkisiz hâle getirilmiş, Marya Umut kod adlı Şengül Bulut isimli kadın terörist de sağ ele geçirilmişti.

Mehmetçiklerimiz tarafından yaraları tedavi edilen ve devletimizin şefkatini hisseden kadın terörist, kahraman askerlerimizin kendisine nasıl davrandığını anlatıyor.

"İlk yaptıkları şey..."
Terörist itirafında ise şu ifadeleri kullanıyor; Türk askerleri buldu. Gerçekten bulduklarında da zaten ilk yaptıkları şey yaralarıma müdahale etmek oldu. Müdahale ettiler, su verdiler, yemek verdiler. Ellerinden gelen gerçekten her şeyi yaptılar. Hatta bulunduğum yerden beni çıkartmak için beni sırtlarına almayı bile teklif ettiler. Yani gerçekten yaklaşımları farklıydı. Ben çok etkilendim. Hiçbir şey dışarıdan göründüğü gibi değil. Çünkü sabahtan beri kaç defadır buradaki bütün arkadaşlar tüm yaralarımı tekrar tekrar açıp tekrar tekrar pansuman ediyorlar. Ellerinden ne geliyorsa onu yapıyorlar. Gerçekten bunu söylemek istedim. Bence bu böyle bilinmelidir.

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