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Polisten depo baskını! 25 milyondan fazla makaron ele geçirildi

Adana'da polis ekiplerinin bir depoya düzenlediği operasyonda 25 milyon 830 bin kaçak makaron ele geçirdi, yakalanan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesi Şakirpaşa Mahallesi’ndeki bir depoda yüklü miktarda gümrük kaçağı makaron olduğu bilgisine ulaştı.

Operasyon için harekete geçen ekipler, S.Ç.’nin deposuna baskın yaptı. Yapılan aramada 25 milyon 830 bin kaçak makaron ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli S.Ç. ise emniyete götürüldü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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