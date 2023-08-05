Alanya'da rezalet görüntü! Sokak ortasında cinsel ilişkiye girdiler

Alanya ilçesinde çekildiği iddia edilen görüntüler sosyal medyada infial yarattı. 2 kişi, akşam vakti sokak ortasında, yoldan geçen araçlara ve insanlara aldırış etmeden cinsel ilişkiye girdi.

Alanya ilçesinde çekildiği iddia edilen bir video sosyal medyada infial yarattı. Videoda 2 kişi, akşam vakti sokak ortasında, yoldan geçen araçlara ve insanlara aldırış etmeden cinsel ilişkiye giriyor.

Videodaki görüntüler cep telefonu kamerasına yansırken, bölge sakinleri önlem alınmasını talep ediyor. Bu olay, daha önce Bebek Sahili'nde yaşanan benzer bir olayı akıllara getirdi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde çekildiği iddia edilen bir görüntü sosyal medyada infial yarattı. Videoda 2 kişinin akşam vakti sokak ortasında, yoldan geçen araçlara ve insanlara aldırış etmeden cinsel ilişkiye girdikleri anlar yer aldı.

Videodaki şahısların uygunsuz hareketleri bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansırken, bölge sakinleri parklarda önlem alınmasını istedi.

Söz konusu video akıllara Bebek Sahili'nde herkesin içinde cinsel ilişkiye giren 2 kişiyi getirdi. 31 Mayıs 2022'de Bebek Sahili'nde uluorta ilişkiye giren erkek ve kadın gözaltına alınmıştı. Erkek tutuklanırken, kadının ise akli dengesinin yerinde olmadığı tespit edilmişti.