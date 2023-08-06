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Adana'da iş yerine saldıran silahlı saldırgan savunmasıyla pes dedirtti! "Havaya sıktım, işyerine gelmiş"

Adana'da iş yerine saldıran silahlı saldırgan savunmasıyla pes dedirtti! "Havaya sıktım, işyerine gelmiş"

Adana Kozan'da geçtiğimiz gece bir kafeye silahlı saldırıda bulunan kişi bekçiler tarafından yakalandı. Yakalanan şahıs ifadesinde ilginç savunmalarda bulundu.

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Edinilen Bilgiye göre Adana’nın Kozan ilçesinde 5 Ağustos gecesi bir kafenin kurşunlanması üzerine Kozan ilçe emniyet müdürlüğüne bağlı polisler ve bekçiler iş yerini kurşunlayan şüphelileri kovalamaca sonucu üzerine olayda kullanılan silah ile birlikte Kozan Cumhuriyet savcılığının talimatı ile gözaltına aldı.

Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde tamamlanan işlemlerin ardından 4 şüpheli adliyeye sevk edildi. Kozan Cumhuriyet savcılığı tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde nöbetçi mahkemeye şüpheliler geniş güvenlik ile çıkarılırken M.E isimli şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Diğer taraftan, A.C. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, F.N.Z. ve M.B.Y. ise savcılık ifadelerinin ardından serbest kaldı.
Şüpheli M.E ifadesinde havaya ateş ettiğini tesadüfen kurşunların iş yerine geldiğini savunurken iş yeri sahibinin şikâyetçi olmadığı öğrenildi.

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