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Komşuların gürültü kavgası kanlı bitti! Bir taraf bıçakla bir taraf silahla saldırdı: 4 kişi yaralandı

Komşuların gürültü kavgası kanlı bitti! Bir taraf bıçakla bir taraf silahla saldırdı: 4 kişi yaralandı

Bursa'da site içerisinde fazla gürültü nedeniyle kavga eden komşular birbirini bıçak ve silahla yaraladı. Kavgada 2,si ağır 4 kişi yaralandı.

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Olay saat 23.00 sıralarında Bursa İnegöl Yeni Mahalle Uludağ caddesindeki bir sitede meydana geldi. Sitedeki dairelerde alt alta ikamet eden iki aile arasında gürültü nedeniyle bugün kavga çıktı.

Yaşanan olayda karakolda ifade veren aileler, evlerine dönünce bir daha tartıştılar. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mevlüt K. elindeki tabancayla komşuları Bülent K. (46), Ömer S. (35) ve Hikmet K.'ya (45) kurşun yağdırdı. Mermilerin isabet ettiği Bülent K. ile Hikmet K. ağır yaralandı. Ömer S. ise bacağından bıçakla yaralandı.

Yaralılar özel araç ve ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı. Yaralılardan Bülent ve Hikmet K.'nın sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olayın ardından kaçan Mevlüt K.'nın yakalanması için polis ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

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