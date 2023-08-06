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Kılıçdaroğlu'nun çeyrek altın sözleri gündem oldu CHP'den açıklama geldi.

Kılıçdaroğlu'nun çeyrek altın sözleri gündem oldu CHP'den açıklama geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Erzincan konuşması sırasında, "Çeyrek altın. Bu 200 lirayla 2,5 çeyrek altın alıyordunuz. Bugün, bir çeyrek altın 6 bin 749 lira, geldiğimiz nokta budur.” dedi. Kılıçdaroğlu'nun sözleri kısa süre içinde sosyal medyada gündem olunca CHP'nin resmi Twitter hesabında bu anlara ilişkin bir paylaşım yapıldı.

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Mayıs seçimlerinden sonra tartışmalarla gündemden düşmeyen CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yerel seçim çalışmalarına Mustafa Sarıgül'ün aday gösterildiği ve kazandığı Erzincan'dan başladı. 

Konvoy eşliğinde miting yapacağı Tercan ilçesine Mustafa Sarıgül ile giriş yapan Kemal Kılıçdaroğlu burada da partililer tarafından karşılandı. Halka seslenen Kılıçdaroğlu asıl zamların seçimden sonra geleceğini savundu. 

Kılıçdaroğlu konuşması sırasında, "Çeyrek altın. Bu 200 lirayla 2,5 çeyrek altın alıyordunuz. Bugün, bir çeyrek altın 6 bin 749 lira, geldiğimiz nokta budur.” dedi. 

CHP sosyal medya hesabından açıklama geldi

Kılıçdaroğlu'nun sözleri kısa süre içinde sosyal medyada gündem olunca CHP'nin resmi Twitter hesabında bu anlara ilişkin bir paylaşım yapıldı. Paylaşımda, "Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu: Piyasaya çıktığında 200 liralık banknotla 2.5 çeyrek altın alınıyordu. Bugün 6749 liraya alınıyor. ‘Para tıpkı bayrak gibi, milli marş gibi, ülkenin gücünü, itibarını sergiler’ diyen Erdoğan’ın itibarımızı getirdiği nokta işte budur.” ifadelerine yer verildi.

CHP'nin resmi hesabından yapılan açıklamanın altına çok sayıda yorum geldi

200 TL piyasaya çıktığında da seçim kaybetmişti hala kaybediyor

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