BIST 7.401
DOLAR 26,91
EURO 29,67
ALTIN 1.681,49
HABER /  GÜNCEL

Merve Veziroğlu Yıldırım kimdir, kaç yaşında, nereli? Merve Veziroğlu Yıldırım'ın sağlık durumu nasıl?

Merve Veziroğlu Yıldırım kimdir, kaç yaşında, nereli? Merve Veziroğlu Yıldırım'ın sağlık durumu nasıl?

YouTube kanalı üzerinden videolar yayınlayan Merve Veziroğlu Yıldırım gündemde yerini alan isimlerden biri oldu. Merve Veziroğlu Yıldırım'ın hayatı merak konusu oldu. Peki, Merve Veziroğlu Yıldırım kimdir, kaç yaşında, nereli? Youtuber Merve Veziroğlu Yıldırım öldü mü? Merve Veziroğlu Yıldırım'ın sağlık durumu nasıl?

Abone ol

YouTube fenomeni yüksek mimar Merve Veziroğlu Yıldırım'ın kişisel hayatı merak edildi. Fenomen Merve Veziroğlu Yıldırım'ın adı internette en çok aranan isimler arasında yer aldı. Peki, Merve Veziroğlu Yıldırım kimdir, kaç yaşında, nereli? Youtuber Merve Veziroğlu Yıldırım öldü mü? Merve Veziroğlu Yıldırım'ın sağlık durumu nasıl? İşte, Merve Veziroğlu Yıldırım hakkındaki ayrıntılar...

Merve Veziroğlu Yıldırım kimdir?

Merve Veziroğlu Yıldırım 30 Temmuz 1991'de doğdu. İstanbul’un Üsküdar ilçesinde yaşayan yüksek mimar Merve Veziroğlu Yıldırım YouTube kanalında paylaştığı dekorasyon hileleri, kendin yap ve challange videoları ile tanındı.

Merve Veziroğlu Yıldırım’ın sosyal medya platformu Instagram’da 18 bin takipçisi bulunuyor. 2017 yılından bu yana YouTube üzerinden yayın yapan Merve Veziroğlu Yıldırım’ın 116 bin takipçisi bulunuyor.

Merve Veziroğlu Yıldırım öldü mü?

Yüksek mimar ve Youtuber Merve Veziroğlu Yıldırım, evli olduğu Yunus Yıldırım tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. 32 yerinden bıçaklanan Youtuber yoğun bakıma kaldırıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Adana'da iş yerine saldıran silahlı saldırgan savunmasıyla pes dedirtti! "Havaya sıktım, işyerine gelmiş"
Adana'da iş yerine saldıran silahlı saldırgan savunmasıyla pes dedirtti! "Havaya sıktım, işyerine gelmiş"
Kılıçdaroğlu'nun çeyrek altın sözleri gündem oldu CHP'den açıklama geldi.
Kılıçdaroğlu'nun çeyrek altın sözleri gündem oldu CHP'den açıklama geldi.
Komşuların gürültü kavgası kanlı bitti! Bir taraf bıçakla bir taraf silahla saldırdı: 4 kişi yaralandı
Komşuların gürültü kavgası kanlı bitti! Bir taraf bıçakla bir taraf silahla saldırdı: 4 kişi yaralandı
Merve Veziroğlu kimdir? Youtuber Merve Veziroğlu sağlık durumu nasıl?
Merve Veziroğlu kimdir? Youtuber Merve Veziroğlu sağlık durumu nasıl?
Melih Altınok Süleyman Özışık'ın ölümünü yazdı: Böyle travmaların mutlaka fiziksel yansımaları oluyor
Melih Altınok Süleyman Özışık'ın ölümünü yazdı: Böyle travmaların mutlaka fiziksel yansımaları oluyor
CHP'li eski vekil gazeteci Mustafa Balbay Mehmet Şimşek'in yalanlayacağı kulisi paylaştı
CHP'li eski vekil gazeteci Mustafa Balbay Mehmet Şimşek'in yalanlayacağı kulisi paylaştı
4,5 milyar dolar değerinde Bitcoin çift suçlarını itiraf etti! Nasıl yakalandılar?
4,5 milyar dolar değerinde Bitcoin çift suçlarını itiraf etti! Nasıl yakalandılar?
Polis aracı ile otomobil çarpıştı: 1’i polis 2 yaralı
Polis aracı ile otomobil çarpıştı: 1’i polis 2 yaralı
Batman’da mısır tarlasında erkek cesedi bulundu
Batman’da mısır tarlasında erkek cesedi bulundu
Trump'ın sosyal medya paylaşımı üzerine federal yargıç göreve çağrıldı
Trump'ın sosyal medya paylaşımı üzerine federal yargıç göreve çağrıldı
İsrail'de yargı düzenlemesine karşı protestolarda 32. haftaya girildi
İsrail'de yargı düzenlemesine karşı protestolarda 32. haftaya girildi
Bangladeş'te tekne kazasında 7 kişi öldü, 5 kişi kayboldu
Bangladeş'te tekne kazasında 7 kişi öldü, 5 kişi kayboldu