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Korumalı Futbol Erkek Milli Takımı, tarihindeki ilk galibiyetini aldı!

Korumalı Futbol Erkek Milli Takımı, tarihindeki ilk galibiyetini aldı!

Korumalı Futbol Erkek Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası B Grubu'nda ev sahibi İrlanda Cumhuriyeti'ni 17-14 yenerek, tarihindeki ilk galibiyetini elde etti.

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Türkiye Ragbi Federasyonundan yapılan açıklamada, Cork şehrindeki organizasyonda milli takımın İrlanda Cumhuriyeti'yle karşılaştığı belirtildi.

Tarihindeki 4. maçına çıkan milli takımın, resmi maçlardaki ilk galibiyetini bu maçta aldığı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Ragbi Federasyonu Başkanı Nihat Şahin, tarihi bir zafer aldıklarını belirterek, bu galibiyetin gelecek adına büyük bir umut verdiğini ifade etti.

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