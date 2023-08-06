2023 Ağustos Aile Destek Paketi ödeme tarihi: Aile Destek Programı uzatıldı mı?

Aile Destek Programı Temmuz ödemelerinin yapılmasının ardından gözler, Ağustos ayı ödemelerinin yatacağı tarihe çevrildi. Aile Destek Paketi, 12 ay boyunca kişi başına düşen aylık gelir aralığına göre hesaplanan ve bakanlıkça yapılan ödemelerdir. Peki, "2023 Ağustos ayı Aile Destek Paketi ödemesi ne zaman yatacak? Aile Destek Programı uzatıldı mı, devam edecek mi?" İşte 2023 Aile Destek Ağustos ödemelerinin hesaplara yatacağı tarih...

Abone ol

Aile Destek Paketi Ağustos ayı ödeme tarihleri gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahiplerine yapılan Aile Destek Programı ödemeleri, aylık gelir aralığına göre 850 TL ile 1.250 TL arasında değişmektedir. Temmuz ayı itibarıyla sona ermesi beklenen Aile Destek ödemelerine ilişkin kritik açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. İşte 2023 Aile Destek Paketi Ağustos ayı ödeme tarihleri...

Aile Destek Paketi ağustos ayı ödemesi

Aile Destek Paketi Ağustos ayı ödeme tarihiyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Konuya ilişkin bir açıklama geldiğinde haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.



Aile Destek Paketi ödemesi uzatıldı mı?

Aile Destek Paketi ödemeleri uzatıldı. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye Aile Destek Programı'nın bu sene de devam etmesi kararını aldık." ifadelerini kullanmıştı.



Aile Destek Paketine zam gelecek mi?

Aile Destek Programı ödemelerinin tutarıyla ilgili ise henüz bir güncelleme kararı alınmadı. Aile Destek ödemelerine yapılacak zamma ilişkin olarak resmi bir açıklama geldiği takdirde haberimiz güncellenecektir.



Aile Destek Paketi ödemesi kaç lira?

Kişi başına düşen aylık gelir aralığına göre hesaplanan Aile Destek Programı ödemelerinde, gelir miktarına göre yardım tutarı değişiklik göstermektedir.

Bu kapsamda hane içinde kişi başına düşen aylık gelir aralığına göre ödeme tutarları şöyle:

450 TL ve altı olanlar: 1.250 TL alacak.

450 TL üzeri - 911,15 TL ve altı olanlar: 1.100 TL alacak.

911,15 TL üzeri - 1372,30 TL ve altı olanlar: 950 TL alacak.

1372,30 TL üzeri - 1833,45 TL'den az olanlar: 850 TL alacak.