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Cumhur İttifakı ortağı BBP lideri Mustafa Destici'den 'emekli maaşı' çıkışı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Cumhur İttifakı ortağı BBP lideri Mustafa Destici'den 'emekli maaşı' çıkışı

Yeniden Refah Partisi'nin Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın 'seyyanen zam' çıkışının ardından BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'den de maaş artışıyla ilgili açıklamalar geldi. Destici, "Ocak ayını beklemeden emeklimize behemehal bir zam verilmesini, maaş artışlarının yapılmasını arzu ediyoruz." dedi.

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Destici, partisinin genel merkezinde düzenlenen Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı öncesi gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Başta Hazreti Hüseyin olmak üzere tüm Kerbela şehitlerini rahmetle yad eden Destici, muharrem ayının İslam alemine hayır getirmesini Allah'tan niyaz etti.

Genel seçimlerden sonra yurt gezilerinde ve ilçe ziyaretlerinde vatandaşlarla bir araya geldiklerini belirten Destici, emeklilerin maaş artışı taleplerini dile getirdiklerini belirtti.

Emekli aylıklarına yılbaşından önce zam yapılması gerektiğini ifade eden Destici, "Biz ocak ayını beklemeden emeklimize behemehal bir zam verilmesini, maaş artışlarının yapılmasını arzu ediyoruz." diye konuştu.

"Piyasadaki artışlara dur denilmelidir"

BBP Genel Başkanı Destici, vatandaşların fahiş fiyatlarla ilgili şikayetleri olduğunu, fahiş fiyat uygulayanların suç işlediğini söyledi.

Destici, "Dalında beş liraya alınan ya da toptancının beş liraya aldığı bir elma eğer markette elli liraya satılıyorsa satanın büyük bir günahı vardır. Elbette vatandaş bunu sormakla da haklıdır. Halkın içindeyiz. Üreticisiyle satıcısıyla ve alıcısıyla beraberiz. Dolayısıyla bunları biz de yaşıyoruz maalesef bu konularda bir mesafe alınabilmiş değil. Burada büyük bir düzensizlik var. Bunun mutlaka önüne geçilmeli ve piyasadaki artışlara dur denilmelidir." ifadelerini kullandı.

Yaklaşan yerel seçimler için Türkiye'nin tüm il ve ilçelerinde kendi adı, amblemi ve adaylarıyla seçime girmeye hazır olduklarını belirten Destici, büyükşehirlerde ittifak yapmak gibi bir durum oluşursa parti kurullarınca değerlendirebileceklerini söyledi.

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