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Görenleri büyüledi! 17 asırlık küçük Ayasofya turist akımına uğradı

Görenleri büyüledi! 17 asırlık küçük Ayasofya turist akımına uğradı

Aksaray'da 385 yılında İmparator Theodosius tarafından yaptırılan 17 asırlık küçük Ayasofya adı ile anılan 'Kilise cami' güzelliği ile turistlerin ilgi odağı oldu.

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Binlerce yıllık tarihe ışık tutan tarihi geçmiş ve yapılarıyla Kapadokya’nın giriş kapısı Aksaray’da 1638 yıl önce İmparator Theodosius tarafından Aziz Gregorius Theologos adına yaptırılan kilise tarihe tuttuğu ışık ve ihtişamıyla yerli ve yabancı turistleri hayran bırakıyor.

1924 yılında camiye çevirilerek “Kilise Cami” adını alan ve mimarisiyle Ayasofya’yı andırdığı için “Küçük Ayasofya” olarak da adlandırılan Kilise Cami her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlıyor. Hitit, Asur, Pers, Roma, Bizans ve daha birçok medeniyete ev sahipliği yapmış Aksaray’ın Güzelyurt ilçesinde bulunan Kilise Cami son yıllarda düğün prodüksiyoncularının konsepti haline geldi.

Prodüksiyoncular gelin ve damat çekimlerini Kilise Camisi'nde yaparken, cami, eşsiz mimari güzelliğiyle yeni evlenecek çiftlerin fotoğraflarını süslüyor. Aksaray'a 38 kilometre uzaklıktaki Güzelyurt ilçesinde bulunan kilisenin camiye çevrilmesiyle çan kulesi minare haline getirildi. Kilise Cami’nin apsisinde bulunan ve üzeri kök boyayla boyanmış ikonastasis, kilisenin camiye çevrilmesiyle yerinden taşınarak mihrap olarak düzenlendi.

Kilise Caminin bahçesinde şapel, misafirhane, depo, fırın ile şifalı olduğuna inanılan ve 35 basamak merdivenle inilen “Ayazması” isimli su kuyusu bulunmaktadır. Ortodoks Mezhebinin kurucularından Aziz Gregorius'un yaşadığı Güzelyurt Manastır Vadisinde birçok din adamı yetişmiş, “Küçük Ayasofya” olarak da bilinen Kilise Camii, bölgede yaşayan Hristiyanlar için her zaman önemli bir din merkezi olmuştur.

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