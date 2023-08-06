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Bangladeş'te dang hummasından ölenlerin sayısı 300'ü aştı!

Bangladeş'te dang hummasından ölenlerin sayısı 300'ü aştı!

Bangladeş'te dang humması nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 300'ü aştı, uzmanlar bunun "halk sağlığı acil durumu" olabileceği uyarısında bulundu.

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Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü (DGHS), dang humması yüzünden ölenlerin sayısının 303'e ulaştığını duyurdu.

Bu hastalık kaynaklı ölümlerin, bugüne kadarki en yüksek rakamın kaydedildiği 2000 yılında yaşanan salgındakinin üzerine çıktığı, dang humması sebebiyle şu anda 63 bin 968 kişinin hastanelerde tedavi gördüğü belirtildi.

Öte yandan, DGHS verilerine göre ölümlerin 241'i başkent Dakka'da kaydedildi.

Uzmanlar, vakaların ve ölümlerin aralık ayına kadar sürebileceğine işaret ederek, konunun artık acil durum halini aldığı uyarısında bulundu.

Bangladeşli viroloji uzmanı Mushtaq Hussain, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bunun artık "halk sağlığı acil durumu" olduğunu söyledi.

Hussain, hükümetin acilen bu durumla mücadele için kendi bünyesinde sağlık birimi kurması gerektiğini ifade etti.

Dang humması

Tropikal ve subtropikal bölgelerde görülen dang humması virüsü, insanlara sivrisinekler aracılığıyla bulaşıyor. Kuluçka döneminden sonra genel olarak hafif ateşe sebebiyet veren hastalık, bazı vakalarda ölüme neden olabiliyor.

Vakalar, genellikle "yağış dönemleri" olarak bilinen haziran, eylül, aralık ve martta artış gösteriyor.

Bilim insanları, yüksek sıcaklık ve uzun süren yağışların sıtma ve dang humması taşıyan sivrisineklerin artmasına sebep olduğu uyarısında bulunuyor.

Hastalığa yol açan sivrisinek türünün, su birikintilerinde larva oluşturması nedeniyle muhtemel üreme alanlarının sürekli ilaçlanması gerekiyor.

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