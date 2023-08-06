BIST 7.401
DOLAR 26,91
EURO 29,67
ALTIN 1.681,49
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Trafik magandası dehşet saçtı! Mahalle arasında kimseye aldırış etmeden drift attı

Trafik magandası dehşet saçtı! Mahalle arasında kimseye aldırış etmeden drift attı

Bursa'da gece saatlerinde araç sürücüsü kimseye aldırış etmeden mahalle arasında drift attı. Trafik magandasının drift anları pencereden izleyen vatandaş tarafından kayıt altına alındı.

Abone ol

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde bir otomobil sürücüsü gece yarısı ne kendini ne de çevredekileri düşündü. Kavşak üzerinde dakikalarca drift atarak dönen sürücü hem çevredekileri, hem de diğer sürücüleri isyan ettirdi.

Kimseyi umursamayan trafik magandasının dakikalarca kavşakta yanlayarak döndüğü anlar, vatandaşların kamerasına yansıdı.

ÖNCEKİ HABERLER
2023-2024 üniversite açılış tarihleri Üniversiteler ne zaman açılıyor?
2023-2024 üniversite açılış tarihleri Üniversiteler ne zaman açılıyor?
İHA'lar 3 bin 55 orman yangınını tespit etti
İHA'lar 3 bin 55 orman yangınını tespit etti
Elazığ'da korkunç kaza! Aydınlatma direğine çarptı, takla attı: 4 yaralı
Elazığ'da korkunç kaza! Aydınlatma direğine çarptı, takla attı: 4 yaralı
Yerli deprem sönümleyici geliştirildi! Güçlendirme için bina tahliye edilmeycek!
Yerli deprem sönümleyici geliştirildi! Güçlendirme için bina tahliye edilmeycek!
Korumalı Futbol Erkek Milli Takımı, tarihindeki ilk galibiyetini aldı!
Korumalı Futbol Erkek Milli Takımı, tarihindeki ilk galibiyetini aldı!
Prof. Dr. Görür'den İstanbul depremi uyarısı: 2.5 milyon insan risk altında
Prof. Dr. Görür'den İstanbul depremi uyarısı: 2.5 milyon insan risk altında
Ukrayna: Rusya 20 füze saldırısı düzenledi, 12 Kalibr imha edildi
Ukrayna: Rusya 20 füze saldırısı düzenledi, 12 Kalibr imha edildi
2023 Ağustos Aile Destek Paketi ödeme tarihi: Aile Destek Programı uzatıldı mı?
2023 Ağustos Aile Destek Paketi ödeme tarihi: Aile Destek Programı uzatıldı mı?
Afganistan'da 5,3 büyüklüğünde deprem!
Afganistan'da 5,3 büyüklüğünde deprem!
Ailesi bile gördüklerine inanamadı! Yatalak geldiği hastaneden yürüyerek çıktı
Ailesi bile gördüklerine inanamadı! Yatalak geldiği hastaneden yürüyerek çıktı
Cumhur İttifakı ortağı BBP lideri Mustafa Destici'den 'emekli maaşı' çıkışı
Cumhur İttifakı ortağı BBP lideri Mustafa Destici'den 'emekli maaşı' çıkışı
Şanlıurfa'da feci kaza! İki otomobil çarpıştı: 1 ölü 6 yaralı
Şanlıurfa'da feci kaza! İki otomobil çarpıştı: 1 ölü 6 yaralı