Trafik magandası dehşet saçtı! Mahalle arasında kimseye aldırış etmeden drift attı

Bursa'da gece saatlerinde araç sürücüsü kimseye aldırış etmeden mahalle arasında drift attı. Trafik magandasının drift anları pencereden izleyen vatandaş tarafından kayıt altına alındı.

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Bursa’nın Yenişehir ilçesinde bir otomobil sürücüsü gece yarısı ne kendini ne de çevredekileri düşündü. Kavşak üzerinde dakikalarca drift atarak dönen sürücü hem çevredekileri, hem de diğer sürücüleri isyan ettirdi.

Kimseyi umursamayan trafik magandasının dakikalarca kavşakta yanlayarak döndüğü anlar, vatandaşların kamerasına yansıdı.