Adana eyyam-ı bahur nedeniyle terk edilmiş şehre döndü!

Eyyam-ı Bahur sıcaklarının tüm Türkiye’yi etkilediği dönemde Adana’da nem ile birlikte hissedilen sıcaklık 50 dereceye çıkınca, hafta sonu sokaklar bomboş kaldı.

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Ortadoğu’dan gelen Eyyam-ı Bahur sıcaklarının etkisini hisseden Türkiye’de havalar bir türlü soğumuyor. Türkiye’nin en sıcak illerinden biri olan Adana’da ise sabah erken saatlerinde bile hava çok sıcak. Aşırı nem ile birleşen havada Adanalılar nefes bile almakta güçlük çekiyor.

Hissedilen sıcaklığın 50 dereceye vardığı Adana’da vatandaşlar çareyi şehri terk etmekte buldu. Şehrin en işlek caddelerinden biri olan Atatürk Caddesi'nde ne araç ne de insan görmek mümkün.

Sıcaktan bunalan Adanalılar ya yaylaya ya da denize gittiği için sokak ve caddeler bomboş kaldı. Araç sesinden durulmayan caddeler şimdi sessizliğe büründü.