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Ekim ayında emeklilere ek zam beklentisi arttı! Emekliler için kesin gelmesi beklenen yeni zam oranı

Ekim ayında emeklilere ek zam beklentisi arttı! Emekliler için kesin gelmesi beklenen yeni zam oranı

Emekli maaşlarına yüzde 25 oranında zam emeklileri hüsrana uğratırken Cumhur İttifakı partilerinden peş peşe ocak ayı beklenmeden zam yapılması çağrıları geldi. Gözler olası yeni zam için ekim ayına çevrildi. Emekliler için kesin gelmesi beklenen yeni zam oranı ise heyecan yarattı.

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Emekli maaşlarına yapılan yüzde 25'lik zam siyasetin gündemine taşındı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Emeklilerimize yapılan yüzde 25’lik maaş artışı, makul ve yeterli bulunmamıştır. 8 bin 77 liralık seyyanen artışın kök ücrete aynısıyla emekli maaşlarına yansıtılması beklentimiz ve talebimizdir" dedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise "Emekliler noktasında da yıl sonu itibarıyla yeniden bir değerlendirme yapmamız söz konusu" sözleriyle yıl sonunu işaret etti.

Cumhur İttifakı ortaklarından açıklamalar gelmeye devam etti. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Sayın cumhurbaşkanımız emeklilerimizle ilgili gerekenin yıl sonunda yapılacağını ifade etmiş ancak bu enflasyon ortamında bu hayat pahalılığında emeklilerimizin yıl başına kadar bekleyecek durumu kalmamıştır" diyerek acilen adım atılmasını istedi. BBP lideri Mustafa Destici de "Biz ocak ayını beklemeden emeklimize behemehal bir zam verilmesini, maaş artışlarının yapılmasını arzu ediyoruz." diye konuştu.

Ek zam beklentisi ekim ayında olacak mı?

Emeklilerin ek zam beklentisi siyasilerin açıklamalarıyla pekişti. CNN Türk'e konuşan Mali Müşavir Emin Yılmaz, Meclis'in açılacağı ekim ayını işaret edip dikkat çeken bir zam oranını da açıkladı. Emeklilere yılda 2 defa zam yapıldığını hatırlatan Yılmaz, "Bununla ilgili ek zam veya seyyanen zam veya refah ayı adı altında ödeme yapılması için mutlaka Meclis'e kanun teklifi sunulması lazım. Meclis ekim ayında açılacak" dedi.

"Yüzde 38'lik bir zam kesin geleceğini şimdiden söyleyebiliriz"

Bununla birlikte emeklilere yapılan yüzde 25'lik zamda bir kök maaş bilmecesi ortaya çıkmış, herkesin maaşı artmamıştı. Kök maaşı 6 bin lira altında kalanlar zamdan yararlanamadı. Peki ek zam oranı ne kadar olur? Yılmaz, şu değerlendirmede bulundu:

"Merkez Bankası verilerine göre enflasyon yüzde 58 açıklandı. Önceki enflasyon verimiz de 20 desek, 58 eksi 20, yüzde 38'lik bir zam kesin geleceğini şimdiden söyleyebiliriz."

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