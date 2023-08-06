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Bahreyn de vatandaşlarından Lübnan'ı terk etmelerini istedi!

Bahreyn de vatandaşlarından Lübnan'ı terk etmelerini istedi!

Bahreyn, Lübnan'daki vatandaşlarından ülkeyi terk etmelerini isterken Katar da vatandaşlarına çatışma bölgelerinden uzak durmaları çağrısında bulundu.

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Bahreyn Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, vatandaşlarından kendi güvenlikleri için Lübnan'a seyahat etmemeleri ve bu ülkede bulunanların ise geri dönmeleri gerektiği ifade edildi.

Katar’ın Beyrut Büyükelçiliği de Lübnan'daki vatandaşlarına uyarıda bulunarak çatışmaların yaşandığı bölgelerden uzak durmalarını istedi.

Suudi Arabistan, 4 Ağustos’ta vatandaşlarına "Lübnan topraklarını bir an önce terk etmeleri" çağrısı yapmış ve silahlı çatışma bölgelerinden uzak durmaları konusunda uyarmıştı.

Kuveyt ve Almanya da 5 Ağustos'ta Lübnan'daki vatandaşlarına "dikkatli olmaları, güvenlik sorunu olan yerlerden ve çatışma bölgelerinden uzak durmaları" çağrısında bulunmuştu.

Bazı ülkelerin güvenlik nedeniyle uyarılarda bulunması üzerinde Lübnan Başbakanı Necib Mikati dün bir açıklama yaparak ülkenin genel güvenlik durumunun endişe verici ve panik seviyesinde olmadığını bildirmişti.

Ayn el-Helva'daki çatışmalar

Lübnan'daki en büyük Filistin mülteci kampı Ayn el-Helva'da 29 Temmuz'dan bu yana aralarında Fetih Hareketinin de bulunduğu Filistinli gruplar arasında yaşanan çatışmalarda 12 kişi öldü, 60'tan fazla kişi yaralandı.

Lübnanlı tarafların arabuluculuğunda 31 Temmuz'da kamptaki Filistinli gruplar arasında ateşkes sağlandığı duyurulmuştu. Buna rağmen taraflar arasında zaman zaman çatışmalar devam ediyor.​​​​​​​

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