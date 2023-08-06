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Burdur'da acı kaza! Takla atıp kayalıklara çakıldı: 2 ölü, 3 yaralı

Burdur'da acı kaza! Takla atıp kayalıklara çakıldı: 2 ölü, 3 yaralı

Burdur'da gece saatlerinde direksiyon hakimiyetini kaybeden araç takla atarak kayalıklara çarptı. Meydana gelen kazada 2 kişi öldü 3 kişi yaralandı.

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Kaza, saat 03.30 sıralarında Altınyayla-Fethiye karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, O.A. (26) idaresindeki 07 AVK 287 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atıp yol kenarındaki kayalıklara çarptı.

Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde otomobilde bulunan M.Y. (26) ve A.M.'nin (26) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Araçta bulunan ve yaralanan diğer 3 kişi çevredeki hastanelere götürüldü.

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