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Çin'de deprem! Şandong eyaleti 5,5 ile sallandı!

Çin'de deprem! Şandong eyaleti 5,5 ile sallandı!

Çin'in kuzeyindeki Şandong eyaletinde sabah saatlerinde 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Ulusal basındaki haberlere göre, merkez üssü eyaletin doğusundaki Dıcou şehrinin Pingyüen ilçesi olan depremde 21 kişi yaralanırken 126 bina çöktü.

Devlet Konseyi ve Acil Durum Yönetim Bakanlığı, depremin ardından 4. seviye alarm durumu ilan ederken arama kurtarma ve yardım çalışmaları için bölgeye ekipler sevk edildi.

Deprem nedeniyle Pekin ve Tiencin şehirleri ile komşu Hıbey eyaletinden tren seferleri iptal edildi.

Yetkililer, depremde ulaştırma, iletişim ve elektrik altyapısında hasar meydana gelmediğini, petrol ve doğal gaz boru hatlarında sızıntıya rastlanmadığını bildirdi.

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